Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak
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Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak

Bursa'da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yaptıktan üç gün sonra, ÖTV zammı gerekçe gösterilerek kendisinden 55 bin lira daha istenilen vatandaş, Nissan bayiini mahkemeye verdi. Mahkeme, dava sonuçlana kadar araca satılamaz kararı koydu.

04.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:34

Bursa'da ikamet eden Ferhat Yıldız, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için Nissan marka otomobil bayiine giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25'inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28'inde bütün ödemeyi yapmış oldu. Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı. İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız, Nissan bayiinden şikayetçi oldu.

Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak

MAHKEME SATILAMAZ TEDBİRİ ALDI

Ferhat Yıldız, ödemesini yaptığı lüks cipe 276 bin lira ödeme yapan ve 3 gün sonra ÖTV zammındaki değişiklikleri göstererek fazladan 55 bin lira isteyen bayiden şikayetçi oldu. Yıldız'ın mağduriyetinin giderilmesi için mahkemeye başvurmasının ardından 2 gün sonra geçici karar açıklandı. Mahkeme, "söz konusu aracın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuna kadar teminatsız olarak tedbir konulmasına, bu konuda ilgili Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına" karar verdi.

Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak

"İNDİRİM OLSAYDI İADE EDELİN DİYE UĞRAŞIRLAR MIYDI?"

Ferhat Yıldız, "Nissan bayisinden aldığım otomobilin tamamını ödedim. Daha sonra cuma akşamı ÖTV zammı neticesinde pazartesi günü aracı almaya giderken arkadaşlar bizi yoldayken arayıp 55 bin lira fark istediler. Bizde bayiye gittik. Oraya gittiğimizde arkadaşlar bize 'Biraz beklerseniz bu işi halledeceğiz' dediler. 'Saat 15.00 civarı gelin görüşelim' dediler. Gittiğimiz de arkadaşlar sağolsun '30 bin lirasını siz verin 25 bin lirayı biz verip kapatalım' dediler. Bizde tabi kabul etmedik. Sonrasında paramızı ödediğimiz için ihtar name çektik. Zam geldiğinde isteyen insanlar acaba fiyatta indirim olsaydı bu şekilde geri iade edelim diye uğraşırlar mı bunu da sormak istiyorum. Bursa 4. Tüketim Mahkemesine İhtiyadi Tedbir davası açtık. Mahkeme bizi haklı gördü ve aracımıza ihtiyadi tedbir koydu. Hukuki süreç devam ediyor. Sonrasında Nissan Genel Müdürlüğünü arayarak görüştük. Onlara da şikayetlerimizi bildirdik. Durumun değerlendirmeye alındığını söylediler." dedi.

Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak
Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
DAYI HATA SENDE: 280 BİN PARA VERİYON BİDE NİSSAN ALIYON MİLLETIN CEBINDE PARA YOK 300 MİLYAR CİPE BASIYON DAVADA 2-3 SENE SÜRER 2 SENEDE YARGITAYI İSTİNAFI SÜRER 2025TE ALIRSIN ARABANI
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E-DEVLET: KAZANSA BİLE O ARABANIN HER YERİYLE OYNARLAR 2 AY ANCA BİNER
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SERHAT: Ekspertiz ile alır arabayı,
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