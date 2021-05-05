Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler
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Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler

Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında "Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları, meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında "Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları, meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler" dedi.

AK Parti'li Ünal, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Ünal, "CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Birtakım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları, içeride CHP'nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullandı. 

'CUMHURBAŞKANIMIZ, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAKTADIR'

Ünal, Erdoğdu'nun açıklamalarını eleştirerek, "Bugün CHP içerisinde bu sözcülüğü ile ön plana çıkan bir siyasi, Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve tehdit ifadelerine bir yenisini daha eklemiştir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.


Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler
Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler
Mahir Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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