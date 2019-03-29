Mahir Ünal: "Listelerine PKK'lıları Koyanlar Terör Örgütleriyle Mücadele Eder Mi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terör örgütünün lider kadrosundan 3 kişi tespit edildi, Kandil'de, Kuzey Irak'ta imha edildi. Artık kafalarını bile çıkaramayacak duruma geldiler. Şimdi biz bu mücadeleyi verirken listelerine PKK'lıları koyanlar terör örgütleriyle mücadele eder mi?" dedi.

Ünal ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye sosyal tesislerinde düzenlenen sandık bazlı teşkilat toplantısına katıldı.

Burada partililerle bir araya gelen Ünal, seçimlerde görev alacak sandık görevlileriyle de görüştü.

Ünal, daha sonra ilçeye bağlı İğde Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart'ta yapılacak yere seçimlerin önemine dikkat çeken Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sık sık "beka" meselesini dile getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olduğunu dile getiren Ünal, "Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimleri sadece bir yerel seçim değildir. Aynı zamanda bir memleket meselesi ve bir beka meselesidir. Çünkü terör örgütü PKK, AK Parti'nin, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi gerektiğini, FETÖ aynı şekilde Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi gerektiğini söylüyor." dedi.

Ünal, Türkiye'nin 4 terör örgütüyle mücadele ettiğini ve bunda sona gelindiğini belirterek, "Bugün Tunceli'ye, Hakkari'ye, Şırnak'a gittiğinizde oradaki vatandaşlarımız son derece güven içerisindeler. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenler emellerine ulaşamadılar." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü nasıl bu millet tarafından darmaduman edildiyse aynı şekilde PKK terör örgütü de hem içeride hem de sınır dışında bitmek üzeredir. Devletimizin gücünü dün gördüler. Terör örgütünün lider kadrosundan 3 kişi tespit edildi, Kandil'de, Kuzey Irak'ta imha edildi. Artık kafalarını bile çıkaramayacak duruma geldiler. Şimdi biz bu mücadeleyi verirken listelerine PKK'lıları koyanlar terör örgütleriyle mücadele eder mi? Dolayısıyla bizi terörle mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bizim FETÖ ile mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bizim Türkiye'nin istikrarını sürdürmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA