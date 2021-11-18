Ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankasının faiz indirimiyle ve TL'nin değer kaybıyla ilgili yaptığı yorum ve açıklamalar Eğilmez'i gündem de araştırma konusu yaptı. Türk Ekonomist Mahfi Eğilmez'in faiz kararına ilişkin tepkileri ilgi çekti. Peki, Mahfi Eğilmez kimdir? Mahfi Eğilmez hayatı ve biyografisi..

MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Mahfi Eğilmez 1950, İstanbul doğumludur. Türk ekonomist, Ankara Atatürk Lisesi'ni, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi dalında doktora yapmıştır. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir.

MAHFİ EĞİLMEZ HAYATI

1972 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı Maliye Bakanlığı'nda ve Hazine Müsteşarlığı'nda Maliye Müfettişi, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Hazine ve Dışticaret Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği ve Başmüşavirliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı'na atanmış ve 1997 yılı sonunda kamu hizmetinden ayrılmıştır. Kamu hizmeti sırasında Dünya Bankası'nda Türkiye adına Guvernör vekili ve Guvernör olarak görev yapmıştır. Eylül 1997'de Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine atanmış ve kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra istifa etmiştir.

1998 yılında özel kesime geçmiş ve çeşitli finans kurumlarında yönetim kurulu üyelik ve başkanlıklarında bulunmuş, 2006 yılı itibariyle tam zamanlı bütün görevlerinden ayrılmıştır. Uzun süre köşe yazısı yazdığı Radikal Gazetesi'nden 2011 yılı sonunda ayrılmıştır. Yaklaşık 10 yıl yorumculuk yaptığı NTV televizyon kanalından 2018 yılında ayrılmıştır. 2000 - 2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ve 2011 - 2017 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ekonomi dersleri vermiştir. Halen Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Yayımlanmış 21 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

MAHFİ EĞİLMEZ KİTAPLARI

Katma Değer Vergisi, Teori ve Uygulama

IMF, Dünya Bankası ve Türkiye

Hazine

Light Günlük

Krizleri Nasıl Çıkardık?

Ekonomi Politikası

Anitta'nın Laneti

Hattuşa'dan Kaçış

Hitit Ekonomisi

Küresel Finans Krizi

Makroekonomi

Kolay Ekonomi

Kendime Yazılar

Mikroekonomi

Kamu Maliyesi

"Ekonomide Analiz"

Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme

"Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi"

"Ekonominin Temelleri"

"Türkiye Ekonomisi"

Inferis

MEDYA ETKİNLİKLERİ

Yeni Yüzyıl Gazetesi - Köşe yazarlığı

Radikal Gazetesi - Köşe yazarlığı (2010 - 2011)

CNBC-e Business Dergisi - Köşe yazarlığı (2007 - 2012)

cnbce.com İnternet Sitesi - Yorum - Analiz (2012 - Günümüz)

NTV Tv Kanalı - yorumculuk (2010 - 2018)

CNBC-e Tv Kanalı - yorumculuk (2005 - 2015)

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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