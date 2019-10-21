Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen taşkınında hayatını kaybeden Hasan Zamba'nın mahallesini kurtarmak isterken suya kapıldığı öğrenildi.

21.10.2019 01:09
Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen taşkınında hayatını kaybeden Hasan Zamba'nın mahallesini kurtarmak isterken suya kapıldığı öğrenildi.

GİRESUN - Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba'nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.

Zamba'nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.

Zamba'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.