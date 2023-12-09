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Yaman ve Ateş Arasında Silahlı Saldırı

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Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelirken, Yaman beklenmedik bir tetikçi saldırısına uğrar. Feraye ise Bora'ya karşı öfke dolu bir şekilde çıkar. Ateş ise Gülfem'in saldırısının ardındaki nedeni araştırır. Diğer taraftan konaktan kovulan müştemilat halkıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanır. Feraye ve Yaman ise yeni bir yol çizmeye karar verirler. Aleyna'nın Bora ile ilişkisi ise Yaman ve Feraye çiftini nasıl etkileyecek? Ateş'in gece yolda tanıştığı gizemli kadın Güneş kimdir?

15.Bölüm Özeti:

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır.

Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer.

Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler. Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar.

Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Aleyna'nın planı Yaman ve Feraye çiftini nasıl etkileyecek?

Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır. Bu tanışma ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Güneş kimdir?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bora Füzesi Güneş Ömer Magazin Güncel Haberler

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