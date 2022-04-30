Yağmur Tanrısevsin...HEM FİLM HEM SERGİ MÜJDESİ VERDİ!

Kariyerine dair açıklamalarda buluanan Yağmur Tanrısevsin, "İsmini veremeyeceğim bir sinema filminde rol alacağım.

Yaz aylarında çekimleri başlayacak. Partnerim henüz netleşmedi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yağmur Tanrısevsin'in, geçtiğimiz ekim ayında yeniden açılan AKM'nin bazı seramiklerini yaptığı ortaya çıkmıştı.

SERGİ SÜRPRİZİ



Bu hobisinden bahseden Tanrısevsin, "Çocukluğumda boya ve resim ile aram çok iyiydi.

Zaten bu yeteneğimi Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olarak gösterdim.

Yakın zamanda sergi projem olacak" ifadelerini kullandı.

Magazinkolik / Magazin