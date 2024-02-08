Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 1 yılda 45 kilo verdi

Kavak Yelleri, Şen Yuva, Dedemin Fişi, Cici Babam gibi projelerde yer alan ve uzun süredir Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı olarak 45 kilo verdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"

Instagram hesabından iğne ipliğe döndüğü halini paylaşarak bir yılda yaşadıklarından bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz..."

"HAYAT BOYU BESLENME ALIŞKANLIĞI EDİNİP SPOR YAPMANIZ GEREKİR"

"Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem. Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler."

İşte Rüştü Onur Atilla'nın son hali...