Ünlü aktör Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü aktör Matthew Perry, Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında tanınan bir oyuncu olarak biliniyordu. Ancak ne yazık ki Perry, 54 yaşında jakuzide boğularak hayatını kaybetti.

Matthew Perry, 54 yaşında öldü!

Matthew Perry, 19 Ağustos 1969 tarihinde Massachusetts, ABD'de doğdu. Eğlence dünyasına ilk adımını attığında, genç yaşlarda tiyatro oyunculuğu ve reklam filmlerinde görünen yetenekli bir oyuncuydu. Ancak gerçek çıkışını 1994 yılında başlayan ve 2004 yılına kadar devam eden "Friends" dizisi ile yaptı.

Friends dizisindeki Chandler Bing karakteri, Perry'e büyük bir ün kazandırdı ve izleyiciler tarafından sevgiyle karşılandı. Komik mizah anlayışı ve oynadığı karakterin kendine özgü kişiliği de dizinin dünya çapında bu üne ulaşmasının en büyük nedenleri arasında gösteriliyor.

Perry, Friends dışında da birçok film ve televizyon projesinde yer aldı. Bunlardan arasında başlıca The Whole Nine Yards, 17 Again, The Good Wife, ve The Odd Couple bulunuyor. Ayrıca, tiyatro sahnesinde de başarılı bir kariyere sahipti ve birçok oyununda performans sergiledi.

Ancak Matthew Perry'in yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değildi. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele konusundaki açık sözlü duruşuyla ve bu alanda yer alan birçok hayır kurumunda aktif rol oynayışıyla toplumsal sorumluluğunu da yerine getirdi.

Matthew Perry'in ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve hayranları için büyük bir kayıp. Oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat ilk gelen bilgilere göre cumartesi akşam saatlerinde (Türkiye'de pazar günü) jakuzide ölü bulundu. Herhangi bir yabancı madde izine de rastlanılmadığı söylendi.

Şüphesiz ki Matthew Perry, eğlence dünyasına katkıları ve "Friends" dizisindeki unutulmaz rolü ile hafızalara kazınmış bir aktör olarak hatırlanacak. Biz de onu yüzümüzü güldüren muzip şakaları ve içtenliğiyle hatırlayacağız.