Haberler

Türk Dizileri MIPCOM 2025'te Şov Yaptı

Türk Dizileri MIPCOM 2025'te Şov Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM 2025 fuarı, Türk dizilerinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha sergiledi. 100 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısının katıldığı etkinlikte, Türkiye 28 firma ile temsil edildi. Öne çıkan yapımlar arasında 'Güller ve Günahlar' ile 'Eşref Rüya' yer aldı.

DÜNYANIN en prestijli televizyon içerik buluşması MIPCOM 2025 sona erdi. Fransa'nın Cannes kentindeki Palais des Festivals'te gerçekleşen fuar dört gün sürdü. 100 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiren etkinliğin yıldızı Türk dizileri oldu. 28 firmanın katılımıyla temsil edilen Türkiye, uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Sektör temsilcileri Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya pek çok ülkeden gelen yayıncı ve dağıtımcılarla anlaşmalar yaptı.

SOKAKLARI TÜRK DİZİLERİ SÜSLEDİ

MIPCOM 2025 kapsamında Cannes'ın ünlü Croisette Bulvarı, Türk dizilerinin afişleriyle donatıldı. Cannes sokaklarında özel çekimler yapıldı. Aralarında Carlton Beach'in olduğu simge noktalarda galalar düzenlendi. Kurulan dev ekranlarda dizilerden sahneler katılımcılara izletildi. Dizilerin satış temsilcileri ile televizyon yöneticilerini buluşturan özel resepsiyonlar kültürel şölene dönüştü. Katılımcılar Türk yapımlarını keşfederken Türk lezzetlerini ve kültürünü de tanıma şansını yakaladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR'A YOĞUN İLGİ

Kanal D, yapımcılığını NGM'nin üstlendiği yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın tanıtımını Cannes'da yaptı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Kanal D standında sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk bölümüyle izleyenlerin kalbini fetheden Güller ve Günahlar için Carlton Beach'te bir de tanıtım etkinliği düzenlendi. Burada birçok ülke ile ön anlaşmalar yapıldı.

FISTIK GİBİ TANITIM

Kanal D'nin Tims&B imzalı fenomen dizisi Eşref Rüya da MIPCOM 2025'te boy gösterdi. Eşref Rüya'nın yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Palais des Festivals'e giriş anları dev ekranlara canlı olarak yansıtıldı. İkili, ilk özel çekimlerini Cannes'ın büyülü atmosferinde gerçekleştirdi. Özdemir ve Ulusoy'a dizinin sembollerinden 1969 model Cadillac, nam-ı diğer 'Fıstık' eşlik etti. Fıstık yeşili klasik otomobil, Fransa'nın küçük bir kasabasında bulunup restore edilerek Eşref'in Fıstık'ına dönüştürüldü. Otomobille ikonik bulvar La Croisette'yi dolaşan Türk yıldızlar hem basının hem ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

DİZİ DİPLOMASİSİ

Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Türk dizilerinin dünya genelinde gördüğü ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, "Bu dizileri milli servet olarak görmemiz gerekiyor. Tüm dünyada dizi diplomasisi diye bir kavram var artık. Bu diziler sayesinde insanlar Türkçe öğreniyor. Bu trendi devam ettirmemiz lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.