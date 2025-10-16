Türk Dizileri MIPCOM 2025'te Şov Yaptı

DÜNYANIN en prestijli televizyon içerik buluşması MIPCOM 2025 sona erdi. Fransa'nın Cannes kentindeki Palais des Festivals'te gerçekleşen fuar dört gün sürdü. 100 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiren etkinliğin yıldızı Türk dizileri oldu. 28 firmanın katılımıyla temsil edilen Türkiye, uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Sektör temsilcileri Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya pek çok ülkeden gelen yayıncı ve dağıtımcılarla anlaşmalar yaptı.

SOKAKLARI TÜRK DİZİLERİ SÜSLEDİ

MIPCOM 2025 kapsamında Cannes'ın ünlü Croisette Bulvarı, Türk dizilerinin afişleriyle donatıldı. Cannes sokaklarında özel çekimler yapıldı. Aralarında Carlton Beach'in olduğu simge noktalarda galalar düzenlendi. Kurulan dev ekranlarda dizilerden sahneler katılımcılara izletildi. Dizilerin satış temsilcileri ile televizyon yöneticilerini buluşturan özel resepsiyonlar kültürel şölene dönüştü. Katılımcılar Türk yapımlarını keşfederken Türk lezzetlerini ve kültürünü de tanıma şansını yakaladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR'A YOĞUN İLGİ

Kanal D, yapımcılığını NGM'nin üstlendiği yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın tanıtımını Cannes'da yaptı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Kanal D standında sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk bölümüyle izleyenlerin kalbini fetheden Güller ve Günahlar için Carlton Beach'te bir de tanıtım etkinliği düzenlendi. Burada birçok ülke ile ön anlaşmalar yapıldı.

FISTIK GİBİ TANITIM

Kanal D'nin Tims&B imzalı fenomen dizisi Eşref Rüya da MIPCOM 2025'te boy gösterdi. Eşref Rüya'nın yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Palais des Festivals'e giriş anları dev ekranlara canlı olarak yansıtıldı. İkili, ilk özel çekimlerini Cannes'ın büyülü atmosferinde gerçekleştirdi. Özdemir ve Ulusoy'a dizinin sembollerinden 1969 model Cadillac, nam-ı diğer 'Fıstık' eşlik etti. Fıstık yeşili klasik otomobil, Fransa'nın küçük bir kasabasında bulunup restore edilerek Eşref'in Fıstık'ına dönüştürüldü. Otomobille ikonik bulvar La Croisette'yi dolaşan Türk yıldızlar hem basının hem ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

DİZİ DİPLOMASİSİ

Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Türk dizilerinin dünya genelinde gördüğü ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, "Bu dizileri milli servet olarak görmemiz gerekiyor. Tüm dünyada dizi diplomasisi diye bir kavram var artık. Bu diziler sayesinde insanlar Türkçe öğreniyor. Bu trendi devam ettirmemiz lazım" dedi.