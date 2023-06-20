Üye Girişi
Haberler

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak

Magazin Haberleri

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, "Patlat Kazan" isimli yarışmanın sunucusu oldu. Star TV'de yayınlanacak olan yarışmada 22 kişi 500 bin TL kazanabilmek için mücadelede edecek.

Eğlenceli kimliği ve başarılı performansıyla adından söz ettirerek Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, ekrana dönüyor. Canseven, Star İç Yapımlar imzalı Patlat Kazan isimli yarışmayı sunacak.

50 BİN TL ÖDÜL OLACAK

Canseven'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek ola yarışmada 22 yarışmacı 500 bin TL'nin sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. "Patlat Kazan" bayram sonrası Star TV ekranında olacak. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışmanın günleri ise henüz belli değil.

"HEM EĞLENİYORUZ HEM KAZANIYORUZ"

Instagram hesabından yarışmanın tanıtım videosunu paylaşan Cemal Can Canseven, "Oh be artık rahatça söyleyebilirim. Bu yaz birlikte hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Patlat Kazan, çok yakında Star TV'de başlıyor. Hazır olun, kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına Burcu Özberk, Yasemin Sakallıoğlu, Selin Ciğerci, Atakan Arslan, Elçin Afacan ve Fırat Albayram gibi isimlerden destek yorumu geldi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cemal Can Canseven Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title