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Survivor 2023... İKİ YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!

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Survivor 2023... İKİ YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Survivor'un 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Survivor 2023'ün yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın ardından iki ismi daha duyurdu.

İKİ SPORCU KATILDI

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı.

Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, Survivor kadrosuna katılan iki yeni ismi açıkladı

İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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