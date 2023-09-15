Sanatçı, yüksek kuaför fiyatlarına karşı kendi saçını kesiyor

7 bin lirayı bulan kuaför fiyatlarına şaşıran sanatçı, saçını kendisi kesmeye ve boyamaya başladı. Kış sezonu konserlerine hazırlanan sanatçı, imajını kendi elleriyle değiştirdi.