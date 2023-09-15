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Sanatçı, yüksek kuaför fiyatlarına karşı kendi saçını kesiyor

Magazin Haberleri

7 bin lirayı bulan kuaför fiyatlarına şaşıran sanatçı, saçını kendisi kesmeye ve boyamaya başladı. Kış sezonu konserlerine hazırlanan sanatçı, imajını kendi elleriyle değiştirdi.

7 bin lirayı bulan kuaför fiyatı karşısında şaşkına dönen sanatçı: "Pes ettim, kakülümü de kendim kestim. Artık saçımı kendim boyuyor, kendim kesiyorum.

KENDİ ELLERİYLE İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Kendim 300 TL'ye hallettim. " dedi. Kış sezonu konserlerine hazırlanan sanatçı, sahne öncesi imajını kendi elleriyle yeniledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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