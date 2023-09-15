Sanatçı, yüksek kuaför fiyatlarına karşı kendi saçını kesiyor
7 bin lirayı bulan kuaför fiyatlarına şaşıran sanatçı, saçını kendisi kesmeye ve boyamaya başladı. Kış sezonu konserlerine hazırlanan sanatçı, imajını kendi elleriyle değiştirdi.
7 bin lirayı bulan kuaför fiyatı karşısında şaşkına dönen sanatçı: "Pes ettim, kakülümü de kendim kestim. Artık saçımı kendim boyuyor, kendim kesiyorum.
KENDİ ELLERİYLE İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Kendim 300 TL'ye hallettim. " dedi. Kış sezonu konserlerine hazırlanan sanatçı, sahne öncesi imajını kendi elleriyle yeniledi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin