Robert Downey Jr. Iron Man Olarak Geri Dönebilir

Marvel Sinematik Evreni (MCU) son yıllarda çok sayıda yeni süper kahraman ve süper kötünün tanıtımına tanık oldu, ancak birçok hayran hala serinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan orijinal karakterlerin özlemini çekiyor. Bunlardan biri de Iron Man.

Robert Downey Jr. Marvel Sinematik Evrenine 'çoklu evren' hikaye akışıyla Iron Man olarak dönebilir.

Bu sevilen karakterlerden biri de Robert Downey Jr'ın canlandırdığı Iron Man. Yakın zamanda ortaya çıkan bir söylentiye göre Downey Jr., şaşırtıcı bir şekilde MCU'daki ikonik süper kahraman rolünü yeniden canlandırmayı kabul etti.

Downey Jr. Iron Man kostümünü ilk kez 2008 yılında aynı adı taşıyan filmde giymiş ve genişleyen Marvel Sinematik Evreni'nin temelini atmıştı. Avengers: Endgame'in sonunda Tony Stark, nam-ı diğer Iron Man, evreni kurtarmak için nihai fedakarlığı yaptı ve pek çok kişi bunun Downey Jr. tarafından canlandırılan karakterin sonu olacağına inandı.

Ancak, stüdyonun içinden biri olan @MyTimeToShineH Twitter kullanıcı isimli şahsa göre, hikaye henüz bitmemiş olabilir. Detaylar henüz bilinmese de içeriden birinin paylaştığı açıklama Marvel meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

RDJ already agreed to come back pic.twitter.com/BzN89nfNHW — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 1, 2023

Bu açıklama, Variety'nin kısa süre önce yayınladığı ve Robert Downey Jr'ın Iron Man 'i ve Scarlett Johansson'ın Black Widow'u gibi her ikisi de Endgame'de sonlarını getiren karakterleri yeniden canlandıracak bir Avengers filmi için orijinal kadroyu geri getirme görüşmelerinin sürdüğünü belirten bir haberle örtüşüyor.

Tony Stark'ı yeniden diriltme fikri, karakterinin son anları göz önüne alındığında zorlayıcı görünse de MCU son zamanlarda Çoklu Evren kavramının iyice içine girdi. Bu anlatı aracı, çeşitli karakter varyantlarının var olmasını sağlayarak sevilen figürlerin geri dönüşünün yolunu açıyor.

Buna ek olarak Çoklu Evren konsepti, Sam Raimi'nin yönettiği Örümcek Adam üçlemesi ve Fox'un X-Men filmleri de dahil olmak üzere farklı devamlılıklardaki önceki Marvel uyarlamalarıyla bağlantı kurulmasını kolaylaştırdı. Downey Jr'ın potansiyel geri dönüşünün belirli bir yönü belirsizliğini korurken böyle bir geri dönüş potansiyel, inkar edilemez bir şekilde mevcut.

