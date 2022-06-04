Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER! - Haberler

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Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER!

Magazinkolik - Magazin
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Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü ise 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile nikah masasına oturdu.

Roma'da evlendiler

Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER!

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup bugün Roma'da dünyaevine girdi.

Düğün Marmaris'te

Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER!

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Mustafa Sandal - Melis Sütşurup... İTALAY'DA EVLENDİLER!

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