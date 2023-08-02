Moon Life Dergisi... YAZ PARTİSİ BODRUM'DA GERÇEKLEŞTİ!

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum'da unutulmaz bir davet verdi.

Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen gecenin ev sahipliğini yapan Moon Life Dergisi Kurucusu Alper Alp ve organizasyonunu Berna Mıçı'nın üstlendiği davette iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Aslı Turanlı yaparken, İskender Paydaş'ın sahne aldığı gecede Mustafa Sandal ise yeni çıkan şarkısı "Tamam Tamam"ı ilk kez seslendirdi.

Öte yandan bu özel davete katılanlar arasında Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren sahneye çıkarak geceye renk kattılar.

Bu özel gecede Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, Nur Demirağ ve Nuray Yıldız'a katkılarından dolayı plaket verdi.

Ünlü Antikacı Uğur Batur, "Bir Umut Derneği' yararına müzayede düzenledi.

MUSTAFA SANDAL "BENİMLE KÜS KALIRSAN BAŞINI TAŞTAN TAŞA VUR"

Azka Otel'de düzenlenen Moon Life gecesinde Gülben Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Mustafa Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim.

Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı.

O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" dedi.

MUSTAFA SANDAL: BENİM İLHAM PERİM "MELİS"

Azka Otel'de düzenlenen Moon Life Dergisi Summer Party gecesinde basın mensupları ile bir araya gelen Mustafa Sandal;

"Ben her türlü insanlara şifalı gelecek müziğin yanındayım. Bazen şarkılarda duyuyorum çok negatif içerikler var.

Bu argo kelimelerin yer aldığı negatif müzikleri anlamıyorum. Yeni neslin böyle şeyler dinlemesi beni üzüyor. Bizler pozitif enerjiyle ileriye doğru daha sağlıklı gidebiliriz.

Özellikle genç arkadaşlara sesleniyorum. Hayat dediğimiz kısa bir yolculuk, bunu en güzel şekilde, en pozitif şekilde yaşamaya gayret edin. Hayata küsmeye değecek bir durum yok" dedi.

Basın mensuplarının Tamam Tamam şarkısı ile ilgili gelen sorularına ise, "Tamam Tamam şarkısını Melis için yaptım. Melis benim ilham perim oldu. Şarkı hem 90'lar ruhu taşıyor hem modern tadı var. Çok güzel bir iş çıkardık" şeklinde yanıt verdi.

GÜLBEN ERGEN "BEN BODRUM GECELERİNİ BİLMİYORUM"

Azka Otel'de düzenlenen Moon Life Dergisi Summer Party gecesine katılan Gülben Ergen, Bodrum'a geldiğimden beri ilk defa çıktım.

Ben Bodrum gecelerini bilmiyorum. Evde çocuklarla ilgileniyorum. Okulların açılmasına bir ay kaldı. Tatilimi annem ve çocuklarla geçiriyorum. Sadece konserlere gidiyorum.

Haftada bir gün gidip geliyorum, o tempo bana yetiyor" dedi.