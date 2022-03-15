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Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

Bilecik'te sahnelenen Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi yetersiz olunca koltukların büyük bölümü boş kaldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te sahnelenen Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi yetersiz olunca koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Bilecik Belediyesi kentte kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam ediyor. Böylece birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenler de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecikliler ile buluşuyor. Oyuncu Utku Özçalcı'nın Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi sahnelediği Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi olmadı. Aziz Nesin'in ölümsüz eserlerinden derlenen oyun, Bilecikli sanatseverler tarafından ilgi gösterilmezken, koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Gösteriye Bilecik Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu eşi Güler Tüfekçioğlu, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'de izledi. - BİLECİK

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Şeyh Edebali, oyunlar, Bilecik, Kongre, Magazin, Haberler

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