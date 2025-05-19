Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe oğlu Kurt Efe ile katıldı. Kurt Efe'yi görenler, "Babasının kopyası" yorumlarını yaptı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe oğlu Kurt Efe ile katıldı. Etkinlik alanında objektiflere yakalanan baba-oğul, büyük ilgi topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Tatlıtuğ'un oğluyla samimi ve sıcak halleri sosyal medyada gündem olurken, minik Kurt Efe ise sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Kurt Efe için sosyal medya kullanıcıları "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluna yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • Maşallah, babasının fotokopisi.
  • Aynı babası maşallah Allah bağışlasın.
  • Kendisinin kopyası olmuş, maşallah.
  • Babası gibi yakışıklı.
  • Babasının tıpkısının aynısı.
  • Küçük Kıvanç maşallah Allah anneciğine babacığına bağışlasın.
  • Çocuk şimdiden yakışıklı.
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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