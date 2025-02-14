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Kars'ta Sevgililer Günü'nde Meşalelerle Kayak Eğlencesi

Kars'ta Sevgililer Günü'nde Meşalelerle Kayak Eğlencesi
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Kars'ta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşale ile gece kayağı yapıldı. Adem Gökcan'ın söylediği türkü sosyal medyada viral oldu.

Kars'ta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir grup, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ellerinde meşalelerle sevdikleriyle birlikte gece kayağı yaptı. Bir genç ise sevgililer günü için söylediği türkü ile sosyal medya da viral oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sarıkamış'ta oteller bölgesinde bir araya gelen bir grup ellerinde meşalelerle ile birinci etap pistlere çıktı. Daha sonra ellerindeki meşaleleri yakan grup kayarak aşağı indi. O anlar dron ile kaydedildi.

Sarıkamış Alisofu köyünde yaşayan Adem Gökcan isimli genç ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde söylediği türküyü sosyal medyada paylaştı. Gökcan'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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