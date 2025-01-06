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Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile olan ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Nara, boşanma sürecinde olduğu Icardi'yi Instagram'da yeniden takip etmeye başladı ve eski fotoğraflarını paylaştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

AYRILIĞI DUYURDULAR

Nara, ayrılığı paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda , "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak "Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti." notunu düştü.

Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

ICARDI'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

iyide, bi ze ne

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Parası bitti galiba

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Valla bu alagavt ve kevajesi hakkında hergün bir haber yapma zorunluluğu mu var?

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bize ne elin wanda Narasındna icardiden

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kilic:

büyük çok büyük kaşar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıErhan toy:

yavv bu nedir arkadaş yaa her gün bu uygulamada icardi wanda haberi görüyoruz yeter artık.

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

sadece vesikası 3ksik

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Para bıtı ask bıtı

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

haberi yapar iken sayfasına baktınız mı tekmeyi vurdu dediğiniz adam ile her şeyi daha duruyor biraz gerçekçi olun

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Haber YorumlarıA Alkan:

Bu kadınının tam teşekkülü bir poliklinikte tedavi görmesi gerek.

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