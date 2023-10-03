İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses hastanede

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yoğun iş temposu ve mevsim değişikliklerinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçen yıl riskli bir beyin ameliyatı olmuştu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses 3 gündür hastanede yattığı öğrenildi. Yoğun iş temposu ve mevsim değişikliklerinden dolayı vücudu yorgun düşen Ahmet Tatlıses'in tedavisi bittikten sonra taburcu edildi.

Hastalandığı için herkesin merak ettiğini söyleyen Tatlıses " Soran dostlarıma, herkese teşekkür ederim iyiyim. Bu aralar yoğun tempo ve mevsim değişikliği bünyemi yordu. Ama şuan kendimdeyim. 3 gün oldu hastanedeyim şükürler olsun " dedi.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu .Riskli operasyon 6 saat sürmüş Tatlıses'in tedavisi sonrasında devam etmişti.