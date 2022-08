Harika Avcı Sessizliğini Bozdu! Amansız Hastalığa mı Yakalandı?

Harika Avcı, hakkında çıkan haberleri yalanladı ve şöyle konuştu: "Önce öldürdüler, ardından amansız hastalığa yakalattılar. Bu nasıl bir hastalıklı ruh halidir anlamış değilim. Benimle ilgili bundan sonra olumsuz tek kelime dahi yazanları yargıya taşıyacağım. Böyle gazetecilik falan olmaz. Olsa olsa uydurmacılık olur. Sağlığım yerinde. Gayet iyiyim. Psikolojim falan bozuk değil. Alkol sorunlarım varmış, asla öyle bir şey yok. Ben bir kez çok alkol seven biri değilim. Acaba kaç kez sarhoş olmuşum da görmüşler ya da içerken yanımdalar mıymış? Bir deli bir kuyuya taş atıyor on akıllı da o kuyuya bodoslama dalıyor. Benim üzerimden isim yapmaya kimse çalışmasın. Çok iyiyim… Sadece sakin bir hayat yaşıyorum. Sadece sürekli gündemde değilim. Sansasyonel bir hayatım yok. Öyle söylenildiği gibi ne maddi zorluklar içinde kıvranıyorum, ne kimseye muhtacım ne de hastayım…

Tekrar söylüyorum; kötü niyetli isimler benden elini derhal çeksin…Benimle değil gerçekten zorda olan insanlarla uğraşsınlar…Tekrar ediyorum sürekli saçma sapan yalanlarla ismimi daha fazla karalamasınlar. Bu kadına şiddetin dik alası. Sürekli şiddete uğruyorum. Bu haberler de bir şiddet. Yeter ama artık! Bu kadar da aşağılık olmasınlar… Beni sevenlerime sesleniyorum; üzülmeyin gayet iyiyim. Her şey harika."

