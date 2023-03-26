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Güzel sunucu Diletta Leotta, kumsalda kırmızı mayosuyla hamilelik pozu verdi

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Güzel sunucu Diletta Leotta, kumsalda kırmızı mayosuyla hamilelik pozu verdi

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta ile bir dönem Beşiktaş'ta oynayan şu an İngiltere'nin Newcastle United takımında ter döken Loris Karius ile çocuk beklediklerini duyurmuştu. Diletta Leotta'dan ilk hamilelik pozu geldi.

Kariyerini Türkiye'den İtalya'ya taşıyan Can Yaman'la bir dönem aşk yaşayan spor spikeri Diletta Leotta, Yaman'dan ayrıldıktan sonra Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları tam gaz devam eden çiftten hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi.

İLK HAMİLELİK POZ GELDİ

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Diletta Leotta, geçtiğimiz gün hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel sunucudan ilk hamilelik poz geldi.

Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

"BİRLİKTE İLK TATİL"

Anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Diletta Leotta, sahilde verdiği pozu paylaştı. Sunucu, kırmızı mayoyla karnının çıktığı kareyi, "Birlikte ilk tatil" yazdı.

Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Diletta Leotta Loris Karius Beşiktaş Magazin Haberler

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