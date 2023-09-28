Güliz Ayla, Sibel Arna'nın programında samimi açıklamalarda bulundu

Ünlü şarkıcı Güliz Ayla, Sibel Arna'nın youtube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'da özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ayrıca saç değişiklikleri, dans yetenekleri ve ilişkisi hakkında da konuşan Ayla, popo dekoltesi giymeme konusunda da söz verdi.

Sibel Arna'nın youtube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"da Arna'nın yedinci bölüm konuğu şarkıcı Güliz Ayla oldu. Birbirinden samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı özel hayatıyla ilgili de ilk kez konuştu.

SAÇIMI BOYATMAYA KARAR VERDİYSEM GEÇMİŞ OLSUN

Sürekli saçımı değiştirmeme menejerim çok kızıyor. Ama duramıyorum. Sabah saçımı kızıla boyatmaya karar verdiysem geçmiş olsun. O gün hemen randevu alıyorum, gidiyorum, boyatıyorum.

Denemediğim renk kalmadı. Menajerim de haklı tabii bazen yolda "Siz Güliz Ayla mısınız'" diye durduruyorlar. Habire değiştiğim için kimse emin olamıyor. Ama büyük bir çoğunluk "Olmazsan Olmaz, Büyümez Çiçeklerim" şarkısını biliyor.

KERİMCAN DURMAZ BANA TWERK ÖĞRETSİN İSTERİM

Oryantal dans yapmayı sahnede öğrendim. Meğer içimde bir dansöz ruhu varmış. Ama aslında daha hip-hop danslara meraklıyım. Popom da müsait ama twerk yapamıyorum. Kerimcan Durmaz şahane yapıyor. Bana da öğretmesini çok isterim.

SEVGİLİMİN VİYANA'DA YAŞAMASI İLİŞKİYİ TAZE TUTUYOR

Erkek arkadaşım bizim sektörün dışından biri. İlişkimiz başladıktan bir süre sonra kendisi Viyana'ya yerleşti. Fazla samimiyet olmadığı için tez ayrılık da yok biz de. Her ay en az bir kere görüşüyoruz. Bu ilişkiyi hep taze tutuyor.

BENİ ASLA POPO DEKOLTESİ İLE GÖRMEYECEKSİNİZ

Sahnede kadın-erkek herkes her istediğini giyer. Sahne bu transparan da parlaklık da kaldırır ama burdan herkese söz veriyorum beni asla popo dekoltesi ile görmeyeceksiniz.

Niye böyle bir şey moda oldu hiç bilmiyorum. Yıllardır tesisatçı çatalı ile dalga geçtiniz şimdi bu oldu. Artık çatal bilerek açılıyor. Popo dekoltesi hiçbir zaman vermeyeceğim bir dekolte. Ne yanak, ne çatal! Birşeyler de gizli kalsın bence öyle daha seksi.

SEVDİKLERİMİN SAĞLIĞINDAN DAHA DEĞERLİ HİÇBİR ŞEY YOK

Ünlü kasması denilen şey bende yok. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Kendi şarkılarımı yazıyorum, sahneye çıkıyorum, söylüyorum ama günün sonunda dünyayı da kurtarmıyorum.

Acıların çocuğu gibi olmasın ama hayat beni büyük acılarla sınadı. Önce babamı sonra annemi ve erken yaşta kanser nedeniyle kaybettim.

Annem ben kendimi bildim bileli kanserdi. İki yıl iyi olurdu sonra nüksederdi. O yüzden hayatta sevdiklerimden ve sağlıklarından daha değerli hiçbir şey yok benim için.