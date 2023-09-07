Göknur... "Bİ' DAHA" DİYOR!

Türk müziğinin yetenekli seslerinden Göknur, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan yeni single çalışması "Bi’ Daha"yı müzikseverlerle buluşturdu.

Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekanda sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.

Göknur, "Bi' Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.

"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.

Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.