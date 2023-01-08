Eski yengeden Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ve Wanda Nara, spor dünyasının en popüler çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak örnek gösterilen çift geçtiğimiz aylarda inişli çıkış evliliklerini resmen bitirme kararı aldı.

SINIRLARI ZORLADI

Boşanma kararının ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 15 milyondan fazla takipçiye sahip olan Nara, Instagram'ın kurallarını bile zorlayan paylaşıma imza attı.

"OYUN BİTTİ"

Üzerine yalnızca tanga giyen Wanda Nara, göğüslerini elleriyle kapatıp poz verdi. Nara, kısa sürede gündem olan pozuna ise manidar bir not düştü. Eski yenge cesur paylaşımının altına "Oyun bitti" yazdı.

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