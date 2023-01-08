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Eski yengeden Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

Magazin Haberleri

Galatasaray'ın yıldız topçusu Mauro Icardi'den boşanan Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı pozla ağızları açık bıraktı. Eski yenge cesur pozunu "Oyun bitti" notuyla paylaştı.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ve Wanda Nara, spor dünyasının en popüler çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak örnek gösterilen çift geçtiğimiz aylarda inişli çıkış evliliklerini resmen bitirme kararı aldı.

SINIRLARI ZORLADI

Boşanma kararının ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 15 milyondan fazla takipçiye sahip olan Nara, Instagram'ın kurallarını bile zorlayan paylaşıma imza attı.

Eski Yenge'den Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

"OYUN BİTTİ"

Üzerine yalnızca tanga giyen Wanda Nara, göğüslerini elleriyle kapatıp poz verdi. Nara, kısa sürede gündem olan pozuna ise manidar bir not düştü. Eski yenge cesur paylaşımının altına "Oyun bitti" yazdı.

Eski Yenge'den Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidarYayın politikamızdan dolayı fotoğrafın tamamını yayınlamıyoruz

Eski Yenge'den Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

Eski Yenge'den Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

Eski Yenge'den Instagram kurallarını zorlayan poz! Düştüğü not da oldukça manidar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mauro Icardi Wanda Nara Cinsellik Magazin Haberler

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