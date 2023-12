Emir Can İğrek, Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için kütüphane açtı

Birçok ünlü isme şarkı veren Onur Can Özcan henüz 21 yaşındayken 2018'de Şile açıklarında teknesi alabora olunca boğularak hayatını kaybetmişti.

Emir Can İğrek yakın dostu olan Onur Can Özcan'ı konserlerinde sık sık anmış, son albümü 'Parti İptal'de ise onun için yazdığı 'Can Dostum' şarkısına yer vermişti.

Geçen yaz Harbiye Açık Hava konserinde yapay zeka katkısıyla bu şarkıda Onur Can Özcan ile düet yapmıştı. Bu düet videosu Youtube'da 3 ay içinde 25 milyon kez izlendi.

Talihsiz bir şekilde kaybettiği dostunu hiç unutmayan Emir Can İğrek, Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için kolları sıvadı. Köy Okulları Yardım Projesi'nin danışmanlığında Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan köyünün ilkokuluna bir kütüphane açtı.

Yolaşan İlkokulu'nun kütüphanesinin her türlü ihtiyacını karşılayan Emir Can İğrek ve ekibi önceki gün kütüphanenin açılışına katıldı.