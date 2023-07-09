Ebru Yaşar, Safranbolu'da sahne aldı
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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir güzellik merkezinin açılışının yıldönümü dolayısıyla konser verdi.
Ebru Yaşar, Safranbolu'da sahne aldı
KARABÜK - Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, bir güzellik merkezinin açılışının yıldönümü dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.
Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserdeünlüşarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.
Yaşar'a vatandaşların ilgisi yoğun olurken, İş insanı Sevim Alan da güzellik merkezinin açılışının yıldönümünde ünlü şarkıcıyı Safranbolu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Magazin