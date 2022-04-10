Ebru Şallı... 'İÇ ÇAMAŞIRI' CEVABI! - Haberler

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Ebru Şallı... 'İÇ ÇAMAŞIRI' CEVABI!

Magazinkolik.com - Magazin
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Ebru Şallı... 'İÇ ÇAMAŞIRI' CEVABI!

Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı hakkındaki iddia gündem oldu. İddiaya göre Şallı'nın tedavi gördüğü hastanede iç çamaşırları kaybolunca eşi Uğur Akkuş hastaneyi bastığı iddia edilmişti. Bu iddialar gündem olunca ünlü model Ebru Şallı hemen bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı bu iddiaların gündem olmasının ardından bir paylaşım yaparak "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz" yazdı.

Ebru Şallı... 'İÇ ÇAMAŞIRI' CEVABI!

Magazinkolik.com / Magazin

Ebru Şallı, Magazin, Haberler

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