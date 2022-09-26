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Diyarbakır gündem haberleri... Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran'dan Diyarbakır'a kütüphane desteği

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Diyarbakır haberi... Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran'dan Diyarbakır'a kütüphane desteği Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde katkılarıyla kurulan Şehit Birol Öztekin Ortaokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı.

Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran'dan Diyarbakır'a kütüphane desteği

DİYARBAKIR - Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde katkılarıyla kurulan Şehit Birol Öztekin Ortaokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı.

Sanatçı Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran, Ergani'deki Şehit Birol Öztekin Ortaokulu'nun kütüphanesinin hazırlanması için destekte bulundu. Kurulan kütüphanenin açılışı için kente gelen sanatçılar, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde de bulundu. Erbil rahatsızlığından dolayı otelde kalırken, açılışı Güçkıran ve beraberindekiler gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Elif Güçkıran, çocuklara başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

Kütüphaneye katkılarından dolayı Güçkıran'a plaket veren okul müdürü İhsan Aktar, "Çocuklarımızın eğitimine sağladığı katkıdan dolayı Elif Güçkıran Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışın ardından Ergani Makam Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret eden Güçkıran, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güçkıran, daha sonra top sektirdi. Akçakale Hasanören Mezrası İlkokulu'na da bir ziyaret gerçekleştiren Güçkıran, 50 öğrenciye oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şefik Kaplan - Magazin

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