Disney, The Spiderwick Chronicles dizisini iptal etti

Disney, son dönemlerde büyük bir düşüş gösteriyor. Öyle ki hisse senedi fiyatının çakılması ile dikkatleri çeken şirket, maliyetleri azaltmaya çalışıyor. Bunun için geçtiğimiz aylarda birçok sevilen içeriği kaldıracağını açıklayan Disney, şimdi ise The Spiderwick Chronicles dizisini iptal etme kararı aldı.

Disney, çok beklenen dizi The Spiderwick Chronicles'ı iptal etti!

Son yıllarda büyük ekonomik sorunlar ile mücadele eden Disney, sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarabilmek için bütün içeriklerini gözden geçiriyor. Bu kapsamda şirket, şimdiye kadar pek çok sevilen yapımı yayından kaldırdı.

Disney, kısa süre önce ise DiTerlizzi ve Holly Black tarafından hazırlanan ve çocuklara yönelik aynı ada sahip fantastik kitap serisinden uyarlanan The Spiderwick Chronicles dizisini yayımlamama kararı aldı. Bu, sinema dünyasının dikkatini çekti.

6 bölümden oluşan ve çekimleri tamamlanmış olan The Spiderwick Chronicles, Paramount Television Studios ve 20th Television tarafından hazırlandı. Disney'in ekonomik sorunlar yaşadığını da göz önünde bulundurursak, dizinin başka bir şirkete satılması bekleniyor.

The Spiderwick Chronicles dizisi, Simon, Jared ve Mallory adlı üç kardeşin anneleriyle birlikte yeni bir eve taşındıktan sonra burada ellerine geçen bir günlüğü okumaya başladıklarından sonra değişen yaşamlarını anlatacaktı.

Bunun yanı sıra Disney, geçtiğimiz aylarda Big Shot, Turner & Hooch, The Mysterious Benedict Society, The Mighty Ducks: Game Changers ve Marvel's Voices Rising: The Music of Wakanda Forever gibi çok sevilen yapımları da kütüphanesinden kaldırma kararı almıştı.

