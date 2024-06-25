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Deniz Akkaya, sorun yaşadığı kızıyla mesajlarını ifşa etti

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Son zamanlarda kızıyla yaşadığı olaylarla adından söz ettiren Deniz Akkaya bu sefer de kızıyla mesajlarını ifşa etti. Konuşmalarda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görüldü.

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Tartıştığı kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyerek eve polis çağıran ve sonrasında kızını devlet korumasına göndererek Akkaya, bu sefer de konuşmalarını ifşa etti.

"AYEŞ İÇİN EN İYİSİNİ İSTEDİM AMA KEŞKE BABASI GİBİ HAYATIMI YAŞAMAYA DEVAM ETSEYMİŞİM"

Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından yayınlayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile de WhatsApp konuşmalarını paylaştı. Ünlü isim paylaşımında kızıyla yaşanan sorunları şu sözlerle anlattı: "Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı?

Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru…"

Deniz Akkaya, sorun yaşadığı kızı Ayşe ile mesajlarını ifşa etti

"SİZİNLE UĞRAŞMAKTAN HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"

Akkaya'nın kızına gönderdiği mesajda "Sana seçme şansı veriyorum. Yüzmeye gideceksin, gitmezsen de dedenle yaşayacaksın. Artık evdeki dertlerle uğraşmaktan, sana sürekli senin iyiliğin için olan şeyleri zorla yaptırmaya çalışmaktan, Elmas'la uğraşmaktan, dedene uğraşmaktan hayatımı bırak yaşamayı iş yapamıyorum ya. Hayatımın anasını s...." yazdığı görüldü.

AYŞE: SANA DUYGUSAL BASKI YAPMAYA ÇALIŞMIYORUM

Ayşe'nin de annesine "Okul açıldığından beri 2 kere okulda ağladım. Sana duygusal baskı yapmaya çalışmıyorum ama bu okul yılı diğerleri kadar kolay geçecekmiş gibi davranıyorsun. Artık yüzmeye gitmek istemediğimi söylediğimde artık yüzmeye gidemeyeceğimi kastetmiştim çünkü dersin yarısını omzum yüzünden ağlayarak geçiriyorum. Yüzmekten nefret ediyorum çünkü eskisi gibi yapamıyorum ve benim iyiliğim için bu konuda bu kadar ısrar ettiğini biliyorum ama yüzmek bana artık iyi gelmiyor" karşılığını veriyor.

"NANKÖRSÜN, SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KABUL ETMİYORUM"

Akkaya'nın mesajların devamında kızına çok sinirlenerek "Sen nankörsün nankör. Arkadaş her istediğini mi yapacaksın nedir ya. Kabul etmiyorum spor yapmayan bir çocuk ve şu an bize en yakın, sana en etkili olacak spor yüzme. Bu yaştan sonra tenise başlayacaksın, voleybolcu mu olacaksın? Saçmalıyorsun sen ya. Yeter buraya kadar getirdin, ben evi terk ediyorum" diyor.

Deniz Akkaya, sorun yaşadığı kızı Ayşe ile mesajlarını ifşa etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (8)

Orhan Dik :

Belki özel hayatında sen haklısın belki kızın. Ama özel hayatı aile dışına taşımamak gerekiyorken, basına bu kadar taşımak nedir? Bu kız 16 yaşında mı kalacak? Büyüyüp meslek sahibi olmayacak mı? Neden senin gölgende kalmasına sebep oluyorsun...

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AKREP KRAL:

boşuna meşguliyet

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Erkan SEZGİN:

Kızı manyak etmiş.

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Oktay Şahin:

Anne nasıl olunmaz onu gösterdi kendisi,özel hayatından söz ettiren diye haber başlığı atmıssınız bana ne istanbul trafiğinden

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atilla çekiç:

herkes kendi yoluna deniz abla boşver verdiğin yeter

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Seval Bodur Kırarslan:

Yazık çocuğa ya ????

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Bekir Üzüm:

bizde dert sanıyoruz bizimkisini

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Kutay Soysal:

ANLAŞILMAYAN ANNE KIZIN DRAMI AİLE İÇİNDEDİR BİZENE HABERLERDE GÖRMEK YOKSA DENİZ CADISI BELKİDE BUNU KAZANÇ KAYNAĞI YAPMIŞTIR

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