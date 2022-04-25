Burcu Özberk... DİZİ FİNAL YAPTI, SOLUĞU BALİ'DE ALDI!

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölümle final yaptı.

Dizisi biten güzel oyuncu Burcu Özberk, tatil yapmak için soluğu Bali'de aldı.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, Bali'de gün batımına karşı pozlar verdi

Mavi göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Özberk, paylaşımına "Bali'den merhaba" notunu düştü.

Instagram'dan 9 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede 700 binden fazla beğeni aldı.

BAŞROL OYNADIĞI DİZİ FİNAL YAPTI

Önceki gün Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolüne veda eden Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, FOX TV'ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim. Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu.".

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