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Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

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Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ve sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın birlikteliği gündem oldu. Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'ndan dönüşünün ardından Bodrum'a gelerek sezonun yorgunluğunu attı. İddiaya göre, Yılmaz burada Subaşı ile karşılaştı ve ikili derin sohbetlere daldı. Gece ilerledikçe samimiyetleri artan ikili, başka bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası tatil yaptığı Bodrum'da sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.

TATİL İÇİN BODRUM'A GİTTİ

Başarılı futbolcu, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ten döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

ŞEYMA SUBAŞI İLE SABAHA KADAR EĞLENDİ

İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı. Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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