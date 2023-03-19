Bir süredir ortalarda görünmüyordu! Spor yaptığı anları paylaşan Nusret, tarzıyla dikkat çekti

Bir süredir gündeme gelemeyen ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gökçe, leopar desenli şortu ve siyah çoraplarıyla spor yaptığı anları paylaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve sürekli bağış çağrısında bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, bir süredir gündeme gelmiyordu.

LEOPAR ŞORTUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Nusret Gökçe, 51,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından spor yaptığı anlara ait paylaşımıyla adından söz ettirdi. Leopar desenli şortu ve siyah çoraplarıyla ayna karşısına geçip spor yaptı. O anları paylaşan ünlü kasap tarzıyla dikkat çekti.