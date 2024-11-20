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Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki

Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
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Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Debora Peixoto, sabah erken saatlerde oğlunu okula bırakırken giydiği şort ve spor sütyen nedeniyle diğer velilerin eleştirilerine maruz kaldı. Kendini savunan Peixoto, evden çalıştığını ve kendi çalışma düzenini belirlediğini ifade etti. Bu durum, modelin özel hayatını ve üçlü evliliğini yeniden gündeme getirdi. Peixoto, toplumun eleştirilerine rağmen mutlu olduklarını ve kendi kurallarını belirlediklerini açıkladı.

Brezilyalı model Debora Peixoto (32), oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafetler nedeniyle diğer velilerin hedefi haline geldi. Sabah 06:00'da oğlunu okula götürürken şort ve spor sütyeni tercih eden anneye, okuldaki velilerin WhatsApp grubundan sert eleştiriler geldi.

'Gülünç' ve 'düşüncesiz' olmakla suçlanan Debora, kendini savunarak "Bir anne sabahın o saatinde tam takım giyinmek zorunda değil. Evden çalışıyorum ve kendi çalışma düzenimi kendim belirliyorum" dedi. 684 bin Instagram takipçisi olan sosyal medya fenomeni, eleştiren annelere "Kendi işinize bakın" diyerek gruptan ayrıldı.

Debora, "Oğlumun okulunda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Takipçilerimin bazıları kıyafetlerimi okul için uygunsuz bulurken, bazıları da istediğim gibi giyinme özgürlüğümü savundu" açıklamasında bulundu.

Bu olay, Debora'nın daha önce de gündem olan özel hayatını yeniden gündeme getirdi. Model, 61 yaşındaki eşi Anderson ve 28 yaşındaki Luiza ile üçlü bir evlilik yaparak da dikkat çekmişti. Üçlü, yakın çevrelerinin katıldığı bir düğün töreni düzenlemiş ve yakında balayına çıkmayı planladıklarını açıklamıştı.

Debora, "Kendi kurallarımızı kendimiz belirledik ve bu bizim için mükemmel işliyor. Toplumun eleştirilerine rağmen mutluyuz ve yeni hayatımıza birlikte devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı."

Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü

Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Nerde tepkiler hani okul? Kadının resmine hikaye mi yazıyorsunuz?

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Yanlış ülkede yaşıyorsun buraya gel biz laik ve yenilikci bir ülkeyiz

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