Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz aylarda meydana gelen UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajla gündeme oturdu. Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği söyleşide göz teması kurmaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖZ TEMASI KURMAKTAN KAÇINMIŞTI

24 yaşındaki Ukraynalı muhabirle ayakta sohbet eden Arda Turan'ın, röportaj boyunca göz temasından kaçınması dikkatlerden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak kullanıcıların yorumlarına konu oldu. Birçok kişi, deneyimli teknik adamın tavrını "soğuk" ve "mesafeli" bulurken, bazıları ise bunun profesyonel bir tercih olduğunu savundu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gündem olan görüntülerin ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sessizliğini bozdu. Konuya dair gelen sorulara samimi yanıtlar veren Doğan Turan, Daria Bondar hakkında, "Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'la bu konuda konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise, "Konuşmadım, komik çünkü. Niye konuşayım?" diyerek gülümseten bir yanıt verdi.