77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü Sean Baker yönetmenliğindeki 'Anora' filmi kazandı
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü, Sean Baker yönetmenliğindeki 'Anora' filmine verildi. Festivalde ayrıca George Lucas'a Altın Palmiye Onur Ödülü takdim edildi.
77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü Sean Baker yönetmenliğindeki "Anora" filmi kazandı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Festivalde 22 film, Altın Palmiye için yarıştı. Altın Palmiye Ödülü'nü Sean Baker yönetmenliğindeki "Anora" filmi kazandı.
Törende George Lucas'a Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Sahneye çıktığında dakikalarca alkışlanan Lucas'a ödülünü yönetmen Francis Ford Coppola verdi.
Altın Palmiye: Anora, Sean Baker
Grand Prix: All We Imagine as Light
En İyi Yönetmen: Miguel Gomes, Grand Tour
En iyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons, Kinds of Kindness.
En İyi Kadın Oyuncu: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez / Emilia Pérez
Jüri Ödülü: Emilia Pérez
En İyi Senaryo: Coralie Fargeat, The Substance
Diğer Ödüller
Camera d'Or: Armand, (Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel)
Camera d'Or Özel Mansiyon Ödülü: Mongrel, Chiang Wei Liang, You Qiao Yin
En İyi Kısa Film (Kısa Film Altın Palmiye): The Man Who Could Not Remain Silent, Nebojša Slijepcevic
Kısa Film Özel Mansiyon: Bad for a Moment, Daniel Soares
Golden Eye Belgesel Ödülü: Ernest Cole: Lost and Found ve The Brink of Dreams
Queer Palm: Three Kilometers to the End of the World
Palme Dog: Kodi, "Palm Dog"
FIPRESCI Ödülü (Yarışma): The Seed of the Sacred Fig, Mohammad Rasoulof
FIPRESCI Ödülü (Belirli Bir Bakış): The Story of Souleymane, Boris Lojkine
FIPRESCI Ödülü (Parallel Sections): Desert of Namibia, Yoko Yamanaka
Belirli Bir Bakış Ödülleri
Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu
Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine
En İyi Yönetmen Ödülü: The Damned, Roberto Minervini; On Becoming a Guinea Fowl, Rungano Nyoni
Performans Ödülü: The Shameless, Anasuya Sengupta; The Story of Souleymane, Abou Sangare
Gençlik Ödülü: Holy Cow! (Vingt Dieux), Louise Courvoisier
Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi
Directors' Fortnight
Europa Cinemas Label: "The Other Way Around," Jonás Trueba
Dramatik Yazarlar ve Besteciler Derneği Ödülü: "This Life of Mine," Sophie Fillières
İzleyici Seçimi Ödülü: "Universal Language," Matthew Rankin
Crıtıcs' Week
Büyük Ödül: "Simon of the Mountain," Federico Luis
Fransız Dokunuş Ödülü: "Blue Sun Palace," Constance Tsang
GAN Vakfı Dağıtım Ödülü: Jour2Fete, "Julie Keeps Quiet"
Louis Roederer Vakfı Yükselen Yıldız Ödülü: Ricardo Teodoro, "Baby"
Leitz Cine Keşif Ödülü (kısa film): "Guil Sela," Montsouris Park