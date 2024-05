77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü Sean Baker yönetmenliğindeki "Anora" filmi kazandı.

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde 22 film, Altın Palmiye için yarıştı. Altın Palmiye Ödülü'nü Sean Baker yönetmenliğindeki "Anora" filmi kazandı.

Törende George Lucas'a Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Sahneye çıktığında dakikalarca alkışlanan Lucas'a ödülünü yönetmen Francis Ford Coppola verdi.

Altın Palmiye: Anora, Sean Baker

Grand Prix: All We Imagine as Light

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes, Grand Tour

En iyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons, Kinds of Kindness.

En İyi Kadın Oyuncu: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez / Emilia Pérez

Jüri Ödülü: Emilia Pérez

En İyi Senaryo: Coralie Fargeat, The Substance

Diğer Ödüller

Camera d'Or: Armand, (Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel)

Camera d'Or Özel Mansiyon Ödülü: Mongrel, Chiang Wei Liang, You Qiao Yin

En İyi Kısa Film (Kısa Film Altın Palmiye): The Man Who Could Not Remain Silent, Nebojša Slijepcevic

Kısa Film Özel Mansiyon: Bad for a Moment, Daniel Soares

Golden Eye Belgesel Ödülü: Ernest Cole: Lost and Found ve The Brink of Dreams

Queer Palm: Three Kilometers to the End of the World

Palme Dog: Kodi, "Palm Dog"

FIPRESCI Ödülü (Yarışma): The Seed of the Sacred Fig, Mohammad Rasoulof

FIPRESCI Ödülü (Belirli Bir Bakış): The Story of Souleymane, Boris Lojkine

FIPRESCI Ödülü (Parallel Sections): Desert of Namibia, Yoko Yamanaka

Belirli Bir Bakış Ödülleri

Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu

Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine

En İyi Yönetmen Ödülü: The Damned, Roberto Minervini; On Becoming a Guinea Fowl, Rungano Nyoni

Performans Ödülü: The Shameless, Anasuya Sengupta; The Story of Souleymane, Abou Sangare

Gençlik Ödülü: Holy Cow! (Vingt Dieux), Louise Courvoisier

Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi

Directors' Fortnight

Europa Cinemas Label: "The Other Way Around," Jonás Trueba

Dramatik Yazarlar ve Besteciler Derneği Ödülü: "This Life of Mine," Sophie Fillières

İzleyici Seçimi Ödülü: "Universal Language," Matthew Rankin

Crıtıcs' Week

Büyük Ödül: "Simon of the Mountain," Federico Luis

Fransız Dokunuş Ödülü: "Blue Sun Palace," Constance Tsang

GAN Vakfı Dağıtım Ödülü: Jour2Fete, "Julie Keeps Quiet"

Louis Roederer Vakfı Yükselen Yıldız Ödülü: Ricardo Teodoro, "Baby"

Leitz Cine Keşif Ödülü (kısa film): "Guil Sela," Montsouris Park