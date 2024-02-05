66. Grammy Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede birçok ünlü isim sahne aldı. Ayrıca, rapçi Killer Mike güvenlik görevlisine saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Ödül kazananlar arasında Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus ve Killer Mike gibi isimler yer aldı.
Derleyen: Buse Bulat / Milliyet.com.tr
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
İşte geçtiğimiz üç senede olduğu gibi bu yıl da Trevor Noah tarafından sunulan 66'ncı Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıda yürüyen ve ödülle dönen isimler...
KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI
Victoria Monét - Phoebe Bridgers - Billie Eilish
Ludwig Goransson - Paris Hilton - Christina Aguilera
Madison Beer - will.i.am - Halle Bailey&Darryl Dwayne
Taylor Swift - John Legend&Chrissy Teigen - Miley Cyrus
Heidi Klum - Ed Sheeran - Dua Lipa
KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ
Los Angeles Polis Departmanı'na göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile kelepçelendiğini, ardından polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Rapçi işlemlerin ardından tutuklandı.
Sanatçı, Grammy Ödülleri'nde en iyi rap albümü, en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı dallarında "Michael" adlı single'ı ile üç ödül kazandı.
KAZANANLAR
Yılın Albümü: Taylor Swift – Midnights
Yılın Şarkısı: Billie Eilish – What Was I Made For?
En İyi Klip: The Beatles - I'm Only Sleeping
Yılın Kaydı: Miley Cyrus – Flowers
En İyi Yeni Sanatçı: Victoria Monét
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Laufey - Bewitched
En İyi Solo Pop Performansı: Miley Cyrus – Flowers
En İyi Grup/İkili Pop Performansı: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
En İyi Rap Performansı: Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
En İyi Rap Şarkısı: Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
En İyi Rap Albümü: Killer Mike – Michael
En İyi R&B Performansı: Coco Jones - ICU
En İyi R&B Şarkısı: SZA – Snooze
En İyi R&B Albümü: Victoria Mone´t – Jaguar II
En İyi Rock Şarkısı: boygenius – Not Strong Enough
En İyi Rock Albümü: Paramore – This Is Why
En İyi Rock Performansı: boygenius – Not Strong Enough
En İyi Pop Vokal Albümü: Taylor Swift – Midnight
En İyi Dans Kaydı: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
En İyi Dans Elektronik Albümü: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
En İyi Metal Performansı: Metallica – 72 Seasons
En İyi Komedi Albümü: Dave Chappelle – What's in a Name?
En İyi Alternatif Müzik Albümü: boygenius – The Record
En İyi Country Şarkısı: Chris Stapleton – White Horse
En İyi Country Albümü: Lainey Wilson – Bell Bottom Country
En İyi Caz Vokal Albümü: Nicole Zuraitis - How Love Begins
En İyi Country Performansı: Chris Stapleton – White Horse