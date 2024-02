66. Grammy Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!

Derleyen: Buse Bulat / Milliyet.com.tr

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

İşte geçtiğimiz üç senede olduğu gibi bu yıl da Trevor Noah tarafından sunulan 66'ncı Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıda yürüyen ve ödülle dönen isimler...

KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

Victoria Monét - Phoebe Bridgers - Billie Eilish

Ludwig Goransson - Paris Hilton - Christina Aguilera

Madison Beer - will.i.am - Halle Bailey&Darryl Dwayne

Taylor Swift - John Legend&Chrissy Teigen - Miley Cyrus

Heidi Klum - Ed Sheeran - Dua Lipa

KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Los Angeles Polis Departmanı'na göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile kelepçelendiğini, ardından polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Rapçi işlemlerin ardından tutuklandı.

Sanatçı, Grammy Ödülleri'nde en iyi rap albümü, en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı dallarında "Michael" adlı single'ı ile üç ödül kazandı.

KAZANANLAR

Yılın Albümü: Taylor Swift – Midnights

Yılın Şarkısı: Billie Eilish – What Was I Made For?

En İyi Klip: The Beatles - I'm Only Sleeping

Yılın Kaydı: Miley Cyrus – Flowers

En İyi Yeni Sanatçı: Victoria Monét

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Laufey - Bewitched

En İyi Solo Pop Performansı: Miley Cyrus – Flowers

En İyi Grup/İkili Pop Performansı: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

En İyi Rap Performansı: Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

En İyi Rap Şarkısı: Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

En İyi Rap Albümü: Killer Mike – Michael

En İyi R&B Performansı: Coco Jones - ICU

En İyi R&B Şarkısı: SZA – Snooze

En İyi R&B Albümü: Victoria Mone´t – Jaguar II

En İyi Rock Şarkısı: boygenius – Not Strong Enough

En İyi Rock Albümü: Paramore – This Is Why

En İyi Rock Performansı: boygenius – Not Strong Enough

En İyi Pop Vokal Albümü: Taylor Swift – Midnight

En İyi Dans Kaydı: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

En İyi Dans Elektronik Albümü: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

En İyi Metal Performansı: Metallica – 72 Seasons

En İyi Komedi Albümü: Dave Chappelle – What's in a Name?

En İyi Alternatif Müzik Albümü: boygenius – The Record

En İyi Country Şarkısı: Chris Stapleton – White Horse

En İyi Country Albümü: Lainey Wilson – Bell Bottom Country

En İyi Caz Vokal Albümü: Nicole Zuraitis - How Love Begins

En İyi Country Performansı: Chris Stapleton – White Horse