2023 DAHA ÇOK UMUT, SAĞLIK, NEŞE DOLU OLSUN!!
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2023 Cumhuriyetimizin dalya (*) dediği yıl... Hepimiz için kırılma noktası olacağına inanıyoruz... Umudumuz hiç eksik olmasın. Sahip olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda zaten mevcut. Yeter ki kullanabilelim... MUTLU NİCE DALYALARA!
2021'i gönderip 2022'yi karşılarken çok heyecanlıydık, yeni yıl yeni hedefler, yeni kaygılar, mutluluklar, umutlar, beklentiler vardı herbirimizde…
İşte o da bitti;
Şimdi 2022'yi gönderip 2023'ü karşılıyoruz.. 2023'nin de bir yıl içinde (!) tükenip gideceği farkındalığıyla,..
Savaş naraları atan, dünya barışını tehdit eden, açgözlü muhterislerden arındırılmış; Ata'mızın "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini benimsemiş;
Huzurlu, mutlu, başarılı, pandemisiz, sağlıklı, muhasebesinin iyi yapıldığı bir yıl geçirmenizi diliyoruz.
Her konuda geçen yıldan daha iyi olmanız dileğiyle..
Muhabbetle...
MAGAZİNKOLİK AİLESİ
(*); DALYA; Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde söylenen uyarma sözü