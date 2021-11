Survivor yarışmasıyla yıldızı parlamıştı... Sevgilisiyle böyle yakalandı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'de yer alan habere göre; İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sunucu Damla Can ile oyuncu Tolga Mendi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir AVM'de görüntülendiler.

Oturdukları restoranda başını sevgilisinin omzuna yaslayan Damla Can, görüntülendikleri fark etmedi.

İkilinin romantik anları ve el ele oluşu dikkat çekti.

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Yeni Gelin adlı dizide canlandırdığı Hazar karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.