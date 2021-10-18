Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, YouTube'da yayınladığı videosunda Acun Ilıcalı'nın şimdilik sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosunu ifşa etti.
Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor yarışması, 2022 yılında All Star bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Eski yarışmacıların yer alacağı kadro, fenomen Ata Benli tarafından ifşa edildi. MasterChef ve Survivor ile ilgili çektiği videolarla adını duyuran fenomen, Survivor All Star'da olabilecek isimleri tek tek açıkladı
Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yarışmada olabilecek isimleri açıklayan fenomene ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.
İşte Ata Benli'nin açıkladığı isimler...
SERCAN YILDIRIM
OGEDAY
DAMLA CAN KILIÇ
MERT ÖCAL
HİKMET TUĞSUZ
BERKAY YUVAKURAN
BARIŞ MURAT YAĞCI
NİSA BÖLÜKBAŞI
EVRİM KEKLİK
ELİF GÖREN
BATUHAN KARACAKAYA
FURKAN KIZILAY
SEMİH ÖZTÜRK
GİZEM KERİMOĞLU
TURABİ
ANIL BERK BAKİ
YUSUF KARAKAYA
SEDA OCAK
NAGEHAN KARADERE