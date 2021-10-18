Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Haberler Magazin
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Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, YouTube'da yayınladığı videosunda Acun Ilıcalı'nın şimdilik sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosunu ifşa etti.

Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor yarışması, 2022 yılında All Star bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Eski yarışmacıların yer alacağı kadro, fenomen Ata Benli tarafından ifşa edildi. MasterChef ve Survivor ile ilgili çektiği videolarla adını duyuran fenomen, Survivor All Star'da olabilecek isimleri tek tek açıkladı

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yarışmada olabilecek isimleri açıklayan fenomene ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte Ata Benli'nin açıkladığı isimler...

SERCAN YILDIRIM

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

OGEDAY

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

DAMLA CAN KILIÇ

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

MERT ÖCAL

HİKMET TUĞSUZ

BERKAY YUVAKURAN

BARIŞ MURAT YAĞCI

NİSA BÖLÜKBAŞI

EVRİM KEKLİK

ELİF GÖREN

BATUHAN KARACAKAYA

FURKAN KIZILAY

SEMİH ÖZTÜRK

GİZEM KERİMOĞLU

TURABİ

ANIL BERK BAKİ

YUSUF KARAKAYA

SEDA OCAK

NAGEHAN KARADERE

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Haber: Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Haberler Magazin
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