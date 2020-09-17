Madrid'den İspanya hükümetine koronavirüs çağrısı: Madrid salgında kötüye gidiyor
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Madrid'den İspanya hükümetine koronavirüs çağrısı: Madrid salgında kötüye gidiyor

İspanya'nın Madrid Bölgesi Başkan Yardımcısı Ignacio Aguado, İspanya hükümetini koronavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda bulunarak, "Madrid salgında iyiye gitmiyor.

Madrid'den İspanya hükümetine koronavirüs çağrısı: Madrid salgında kötüye gidiyor
17.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:45
İspanya'nın Madrid Bölgesi Başkan Yardımcısı Ignacio Aguado, İspanya hükümetini koronavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda bulunarak, "Madrid salgında iyiye gitmiyor. Kötüye gidiyor. Artık daha büyük çabalar göstermemiz gerekecek" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Salgında son günlerde kritik vaka artışlarının yaşandığı İspanya'nın Madrid Bölgesi Başkan Yardımcısı Ignacio Aguado, İspanyol hükümetine koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda daha aktif rol oynaması konusunda çağrıda bulundu. Aguado, "Madrid'de salgının durumu iyiye gitmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Artık daha büyük çabalar göstermemiz gerekecek. İspanya hükümetinin Madrid'deki salgının kontrolüne güçlü bir şekilde dahil olması gerekiyor" dedi. Aguado, salgınla bölgesel yönetimin başa çıkamayacağını ifade ederek, "Bölgesel yönetimin bu tür bir salgını tek başına ortadan kaldırması kesinlikle imkansızdır" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son açıklanan verilere göre 24 saatte 11 bin 193 kişide daha virüs tespit edildi, 239 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 614 bin 360'a, toplam can kaybı ise 30 bin 243'e ulaştı.


- İspanya

Kaynak: DHA

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