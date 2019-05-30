Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline 'özel tarife': Bir gecelik oda 25 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham arasında oynanacak final maçı öncesi organizasyonun yapılacağı İspanya'nın Madrid kentinde konaklama fiyatları 'anormal' seviyede arttı.

Futbolseverlerin akın edeceği kentte bir gecelik kalacak yerin fiyatı 25 bin euroya (166 bin 330 Türk Lirası) kadar çıktı. Euronews.com'da Görüntüle