Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı - Haberler Spor
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Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Alanyaspor'a kaybettiği karşılaşmada Ryan Babel, oynadığı süre boyunca ıslıklandı. Hollandalı futbolcu, sosyal medyadan kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti. Babel'in bu paylaşımı öfkeli olanları daha da kızdırdı.

Hollandalı oyuncu, mağlubiyetin ardından destekleyen taraftara teşekkür etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Babel'e tepki gösterdi.

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

ARABADAN PAYLAŞTI

Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Ancak sosyal medyada da tepki gösterenlerin sayısı yine fazlaydı. Babel'in bu hareketi daha da kızdırdı.

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ

34 yaşındaki futbolcunun saha dışındaki yaşantısı ve pek sık sosyal medyayla ilgilenmesi, en çok eleştirildiği konulardan biri. Hollandalı futbolcu ile taraftarın yıldızı bir süredir pek barışmıyor.

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı

Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı
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Haber: Maçta ıslıklanan Ryan Babel'in yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı - Haberler Spor
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