Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı
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Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı. Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ı, Llibya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

29.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:17
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

Macron, Cumhurbaşkanı 'ı, konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.


Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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