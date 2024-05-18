Trabzonspor, Altay Bayındır transferini yalanladı
Trabzonspor'dan, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferi hakkındaki haberlere yalanlama getirdi. Bordo-mavili kulüp, konuyla ilgili, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur" açıklamasını yaptı.
Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.
YALANLAMA GELDİ
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
ALTAY'IN İNGİLTERE KARİYERİ
26 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli eldiven, bu sezon İngiliz ekibinin kalesini sadece 1 maçta korudu.