Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Altay Bayındır transferini yalanladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'dan, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferi hakkındaki haberlere yalanlama getirdi. Bordo-mavili kulüp, konuyla ilgili, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

YALANLAMA GELDİ

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Altay Bayındır transferini yalanladı

ALTAY'IN İNGİLTERE KARİYERİ

26 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli eldiven, bu sezon İngiliz ekibinin kalesini sadece 1 maçta korudu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Altay Bayındır Trabzonspor Fenerbahçe Altay Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title