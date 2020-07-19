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Maçın ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın hakemlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Maçın ardından
19.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 00:45

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın hakemlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ederek, "Seyir zevki güzel bir maçtı. İkinci devre tempo arttı. Bugün net pozisyonlara girdik." dedi.

Ersan Parlatan, maçın hakemlerinin iyi bir yönetim göstermediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten Koray Gençerler ve VAR hakeminden şikayetçiyiz. İptal olan golümüz var. Orada Halil top oynuyor, yere basarken temas oluyor. Bu nasıl faul olabilir, kendi kendimize soruyoruz. Bunlar futbolun dışında bizce güzel olmayan şeyler. Böyle kararlar olduğu sürece camia olarak üzülüyoruz. Bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Biz hakemleri eleştirmeyen bir teknik ekibiz. Ancak bazen elin kolun bağlanıyor, şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü maçın gölgelenmemesi lazımdı. Çünkü iki takım da iyi futbol oynadı. Çok pozisyon oldu, VAR'a gidildi, kararlar geri alındı. Yanlış kararlar verildi. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Biz oyunumuzdan memnunuz. Biraz şanssızlığımız vardı. Son dakikada Halil'in pozisyonu direkten döndü. Takımımız iyi futbol oynadı ancak skordan üzüntülüyüz."

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Kaynak: AA

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