04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var. Belki çok daha iyi bir zeminde bu oyuncular bizden çok daha iyi işler çıkarabilirlerdi." dedi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki takım için de hava ve saha şartlarının kötü olduğu bir maç yaşadıklarını söyledi.

Oyunu değerlendirmeye çok fazla gerek duymadığını belirten Buruk, "İki takım da bir an önce topu ileriye atmaya, suya takılmadan kurtarmaya çalıştı. O yüzden oyun olarak değerlendirmek yanlış olur. Sadece böyle bir zeminde maç oynatmanın ne kadar yanlış olduğunu iki takım için de söylemem gerekiyor. Hava ve saha şartları futbol için olumsuzdu. Seyredenlerin de çok fazla zevk aldığını düşünmüyorum, çünkü oyun yoktu." diye konuştu.

Buruk, zemin nedeniyle herhangi bir sakatlık yaşamamalarının sevindirici olduğuna işaret ederek, "Türkiye Kupası'na yakışır bir statta oynamak her iki takım için de iyi olacağını düşünüyorum. Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var. Belki çok daha iyi bir zeminde bu oyuncular bizden çok daha iyi işler çıkarabilirlerdi. O yüzden maçın genelini değerlendirmeyeceğim. Avantaj yakaladık bu bizim için sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Avcı: "Bana göre kötü bir skor değil"

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, kupada en güçlü rakibin Medipol Başakşehir olduğunu aktardı.

Kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Kura çekimi olduktan sonra kendi değerlendirmemizi yaptık. Süper Lig'in en iyi takımlarından biri ve yurt dışında da ülkemizi temsil ediyor. Alternatifli bir kadrosu var. Ligde çok iyi rotasyon yapabiliyorlar. O yüzden bana göre en ciddi rakip ve şansımıza onlarla eşleştik. Olumsuz saha ve hava şartlarında kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Duran toptan şanssız bir gol yedik ve penaltıyı değerlendiremedik. Beraberlik olsa daha iyi olabilirdi ama 1-0 da bana göre kötü bir skor değil. Rövanş maçında şansımız devam ediyor."

Kaynak: AA