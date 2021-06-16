Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı

EURO 2020'ye 3-0 İtalya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım, Galler'e de 2-0 mağlup olarak sıfır çekti. Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bitiş düdüğünün ardından yaşadığı büyük üzüntü yüzüne yansıdı.