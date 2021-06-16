Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı
EURO 2020'ye 3-0 İtalya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım, Galler'e de 2-0 mağlup olarak sıfır çekti. Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bitiş düdüğünün ardından yaşadığı büyük üzüntü yüzüne yansıdı.
EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı. Milli Takım, 42. ve 90'ıncı dakikada yediği gollerle Galler'e 2-0 mağlup oldu.
ERDOĞAN MAÇI, ALİYEV VE UEFA BAŞKANI İLE İZLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi. Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi. Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.
ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNE YANSIDI
Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüntüsü de yüzüne yansıdı.