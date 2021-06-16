Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı
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Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı

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EURO 2020'ye 3-0 İtalya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım, Galler'e de 2-0 mağlup olarak sıfır çekti. Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bitiş düdüğünün ardından yaşadığı büyük üzüntü yüzüne yansıdı.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı. Milli Takım, 42. ve 90'ıncı dakikada yediği gollerle Galler'e 2-0 mağlup oldu.

ERDOĞAN MAÇI, ALİYEV VE UEFA BAŞKANI İLE İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi. Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi. Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.

Maçı stattan seyreden Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı

ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNE YANSIDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüntüsü de yüzüne yansıdı.

Maçı stattan seyreden Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı
Maçı stattan seyreden Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı
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